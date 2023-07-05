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Кирилл Лукашук назначен заместителем генерального директора РБК

Кирилл Лукашук
Кирилл Лукашук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заместителем генерального директора РБК стал Кирилл Лукашук, он также займет должность председателя совета директоров рейтингового агентства НКР.

В группе компаний РБК Лукашук будет курировать контентный и продюсерский блок деловых мероприятий, GR в финансово-экономической области, а также развитие аналитического направления бизнеса на базе «РБК Исследования рынков».

Кирилл продолжит отвечать за развитие бизнеса НКР, взаимодействие с финансовым рынком и инвестиционным сообществом, а также взаимоотношения агентства с регулятором и органами власти.

Кирилл Лукашук обладает пятнадцатилетним опытом работы на российском финансовом рынке. С момента создания в 2019 году Кирилл Лукашук возглавлял рейтинговое агентство НКР, которое входит в Группу компаний РБК.

«Под руководством Кирилла рейтинговое агентство НКР проделало большой путь: присвоило более 90 кредитных рейтингов, было включено во все ключевые нормативные акты Банка России и правительства. НКР стало важной частью холдинга и часто выступает в качестве мозгового и аналитического центра. Назначение Кирилла заместителем генерального директора позволит более широко использовать его опыт и компетенции в финансовой сфере, а также будет способствовать развитию бизнеса РБК в нескольких стратегических направлениях», — сказал генеральный директор РБК Николай Молибог.

Генеральным директором НКР назначена Зорина Панченко, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора. Зорина также работает в НКР со дня основания, в зону ее ответственности входила работа юридического и административного блоков. В новой должности Зорина сосредоточится на обеспечении эффективной операционной деятельности НКР.

«Зорина работает в рейтинговом бизнесе восемь лет. Она прекрасный менеджер, отлично понимает все особенности рейтингового процесса и нюансы работы агентства. Это позволит сохранить высокий уровень организации работы НКР и преемственность организации бизнес-процессов», — заявил Кирилл Лукашук.

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РБК назначения НКР

Встреча с
Игорем Шуваловым

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