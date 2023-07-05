Ракова рассказала о столичном ноу-хау при обучении нейросетей в медицине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 04 июл, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 04 июл, 16:22
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 11:11
Лучшую французскую биатлонистку заподозрили в мошенничестве Спорт, 11:04
Российские военные заявили об ударе по «Кракену» и «Грузинскому легиону» Политика, 11:03
В мэрии рассказали о ходе строительства электродепо «Южное» в Братеево Город, 10:53
РБК впервые проведет форум для инвесторов Инвестиции, 10:52
FT узнала, что Си предостерег Путина от применения ядерного оружия Политика, 10:47
В австралийских офисах Binance прошли обыски Крипто, 10:44
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Почему важно поддерживать искусство и что такое эмоциональная стоимость РБК Стиль и СберПервый, 10:33
За полгода хакеры украли полмиллиарда долларов в криптовалютах и NFT Крипто, 10:32
Вы хотите торговать на нескольких маркетплейсах сразу: к чему готовиться Pro, 10:31
Съедобная упаковка, протезы и XR-симуляторы: что показали на ПМЭФ-2023 РБК+, 10:22
Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 Политика, 10:22
Министр транспорта Белоруссии умер в возрасте 46 лет Политика, 10:19
Сочи возглавил рейтинг городов по снижению цен на жилье Недвижимость, 10:17

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Город ,  
0 

Ракова рассказала о столичном ноу-хау при обучении нейросетей в медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичные ученые разработали отечественное ноу-хау, которое позволит еще более качественно анализировать рентгенологические снимки и выявлять болезни на ранних стадиях. Речь идет о методике систематизации датасетов — наборов обезличенных данных — для машинного обучения нейросетей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы не только занимаемся внедрением технологий искусственного интеллекта в столичное здравоохранение, но и уделяем большое внимание научной стороне вопроса, — заверила Ракова. — Создание подобного реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволяя обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих задач».

О результатах работы по систематизации датасетов московские врачи рассказали в свежем номере научного журнала «Менеджер здравоохранения». Медики подчеркивают: для разработки этой технологии они внимательно изучили как российский, так и зарубежный опыт, но по итогу она стала уникальным отечественным ноу-хау.

«Научное исследование проходило в четыре этапа, которые включали в себя анализ всех имеющих ресурсов с датасетами. Крупнейшая библиотека, в том числе с открытыми наборами данных, разработана экспертами нашего центра, — рассказал замдиректора по научной работе Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы и соавтор исследования Антон Владзимирский. — Большой вклад в создание реестра был сделан на основе анализа данных, полученных в ходе эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику». По его словам, в итоге получилось порядка 200 датасетов, часть из которых находится в открытом доступе в Сети.

Машинное обучение (или ML) — наука о том, как заставить нейросети работать как человек и делать логичные выводы. Для этого искусственному интеллекту требуется «скормить» определенный набор данных. Чем грамотнее он будет подобран и структурирован, тем быстрее и проще пройдет само обучение нейросетей.

В данном контексте речь идет о том, чтобы обучить ИИ правильно находить на рентгеновских снимках патологии, предупреждая развитие болезней. Диагноз все равно будет ставить лечащий врач, нейросети же для него играют роль помощника, экономя время и силы. В столичной системе здравоохранения ИИ применяется с 2020 года в рамках более широкого эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу городских медучреждений. По мнению вице-мэра Раковой, достижение столичных рентгенологов будет способствовать ускорению развития и внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта в российской медицине.

Теги
нейросети инновации в медицине Москва Анастасия Ракова Департамент здравоохранения

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter