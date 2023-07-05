Ракова рассказала о столичном ноу-хау при обучении нейросетей в медицине

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичные ученые разработали отечественное ноу-хау, которое позволит еще более качественно анализировать рентгенологические снимки и выявлять болезни на ранних стадиях. Речь идет о методике систематизации датасетов — наборов обезличенных данных — для машинного обучения нейросетей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы не только занимаемся внедрением технологий искусственного интеллекта в столичное здравоохранение, но и уделяем большое внимание научной стороне вопроса, — заверила Ракова. — Создание подобного реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволяя обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих задач».

О результатах работы по систематизации датасетов московские врачи рассказали в свежем номере научного журнала «Менеджер здравоохранения». Медики подчеркивают: для разработки этой технологии они внимательно изучили как российский, так и зарубежный опыт, но по итогу она стала уникальным отечественным ноу-хау.

«Научное исследование проходило в четыре этапа, которые включали в себя анализ всех имеющих ресурсов с датасетами. Крупнейшая библиотека, в том числе с открытыми наборами данных, разработана экспертами нашего центра, — рассказал замдиректора по научной работе Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы и соавтор исследования Антон Владзимирский. — Большой вклад в создание реестра был сделан на основе анализа данных, полученных в ходе эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику». По его словам, в итоге получилось порядка 200 датасетов, часть из которых находится в открытом доступе в Сети.

Машинное обучение (или ML) — наука о том, как заставить нейросети работать как человек и делать логичные выводы. Для этого искусственному интеллекту требуется «скормить» определенный набор данных. Чем грамотнее он будет подобран и структурирован, тем быстрее и проще пройдет само обучение нейросетей.

В данном контексте речь идет о том, чтобы обучить ИИ правильно находить на рентгеновских снимках патологии, предупреждая развитие болезней. Диагноз все равно будет ставить лечащий врач, нейросети же для него играют роль помощника, экономя время и силы. В столичной системе здравоохранения ИИ применяется с 2020 года в рамках более широкого эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу городских медучреждений. По мнению вице-мэра Раковой, достижение столичных рентгенологов будет способствовать ускорению развития и внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта в российской медицине.