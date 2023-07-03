Площадь пожара на территории мебельной фабрики «Сходня» в Химках достигла 1 тыс. кв. м

Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках достигла 1 тыс. кв. м

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Площадь пожара в помещении мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках достигла 1 тыс. кв. м, сообщил подмосковный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что горит административно-складское трехэтажное кирпичное здание, его площадь составляет 30 на 50 м. Здание разделено на три секции, кровля и перекрытие у него железобетонные. Там расположено производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения, отметили в главке.

Пожар начался в здании по улице Некрасова, д. 2 вечером 3 июля. Изначально ГУ МЧС сообщило, что площадь возгорания составляет 400 кв. м. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным Shot, горит цех мебельного комбината «Сходня», расположенного на этой же улице.

Подмосковная прокуратура начала проверку.