Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации двух участков в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В ближайшие недели столичные власти выставят на торги право на редевелопмент еще двух участков по программе комплексного развития территорий (КРТ): один из них находится в районе Выхино, другой — на Пресненском Валу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первая территория — часть бывшей промзоны «Выхино» площадью более 7 га, вторая же — небольшой участок в центре города по адресу ул. Пресненский Вал, вл. 27 в пешей доступности от Белорусского вокзала. Площадь его составляет 0,76 га или же 7,6 тыс. кв. м. Дата торгов будет объявлена в течение июля, аукцион состоится во второй половине 2023 года.

По мнению мэрии, в настоящий момент территории используются неэффективно — заняты устаревшими, частично заброшенными постройками — а значит, подлежат редевелопменту в рамках столичной программы КРТ. Задача последней состоит в возвращении в экономический оборот города бывших промзон и полузаброшенных территорий, с тем чтобы впоследствии там появились современные кварталы с жилой и коммерческой застройкой.

По оценкам вице-мэра Ефимова, реорганизация этих двух участков потребует свыше 16 млрд руб. инвестиций, причем ежегодный бюджетный эффект для городского бюджета составит 271 млрд руб., а для рынка труда — 700 новых рабочих мест.

«По плану, инвесторы построят на двух участках в сумме около 163 тыс. кв. м недвижимости различного назначения — как жилой, так и общественно-деловой», — уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.