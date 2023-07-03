Умер последний французский солдат-участник высадки в Нормандии

Эмманюэль Макрон и Леон Готье (справа) (Фото: EmmanuelMacron / Twitter)

Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, Леон Готье умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба военного мемориала в нормандском городе Кан в своем Twitter.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что французы не забудут «героя Освобождения Леона Готье». «Мы не герои, мы всего лишь выполнили свой долг», — процитировал Макрон солдата в Twitter.

Союзные войска начали высадку на севере Франции 6 июня 1944 года. Высадка стала крупнейшей в истории военных действий десантной операцией по освобождению северо-западной Франции. В ней участвовали 156 тыс. солдат вооруженных сил Британии, США, Канады и других стран.

Высадка являлась первой частью стратегической операции «Оверлорд» и проходила в два этапа: в первом в Нормандии ночью десантировались 24 тыс. парашютистов, а второй состоял из морской десантной операции и дезинформационных операций для введения немецких военных в заблуждение относительно настоящего направления союзных войск. Операция «Оверлорд» продолжалась более двух месяцев и закончилась освобождением Парижа.

Леон Готье служил в батальоне морской пехоты под командованием Филиппа Киффера. Всего в нем было 177 французских бойцов. В высадке в Нормандии подразделение участвовало в составе британской бригады.