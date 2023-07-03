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В Брянской области из-за обстрела загорелись два жилых дома

Брянский губернатор Богомаз: в селе Белая Березка после обстрела загорелись два жилых дома
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Село Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области попало под обстрел, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Люди не пострадали, но загорелись два жилых дома. На место выехали экстренные службы.

С начала российской военной операции на Украине Брянская область периодически подвергается атакам. Последний раз об обстреле Богомаз сообщал 30 июня — тогда обстреляли село Новые Юрковичи, никто не пострадал.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В Брянской области из-за обстрела загорелись два жилых дома
В Брянской области из-за обстрела загорелись два жилых дома

 

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Александр Богомаз Брянская область обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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