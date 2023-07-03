Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 13:29
Долги перед бюджетом за год выросли на ₽3 трлн Экономика, 13:24
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 13:11
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 13:09
В шахматах впервые применят VAR Спорт, 13:09
Россия решила сократить экспорт нефти в августе на 0,5 млн барр. в сутки Бизнес, 13:08
Глава UFC признал, что помогает организовать бой Маска и Цукерберга Спорт, 13:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд Финансы, 13:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:05
ГК «Галс-Девелопмент» — девелопер года по версии премии «Поселок года» Пресс-релиз, 13:03
В Москве грузовик раздавил легковой автомобиль Общество, 13:01
Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» Политика, 12:57
Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости Город, 12:56
Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом» после предотвращения покушения Политика, 12:54
Город ,  
0 

Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

За первые шесть месяцев 2023 года в столице построено и введено в эксплуатацию уже 6,5 млн кв. м недвижимости различного назначения. Учитывая, что план на год составляет 8,5 млн кв. м, за первые полгода он оказался выполнен более чем на 76%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чуть меньше половины из площади построенных объектов — 2,95 млн кв. м — занимает жилье. При годовом плане 4,8 млн кв. м получается, что выполнен он к этому моменту на 61%.

По мнению Бочкарева, снижения темпов ввода недвижимости в Москве во втором полугодии 2023 года ждать не стоит: «Вопреки прогнозам и опасениям международные санкции не оказали существенного влияния на строительную отрасль. Механизм отлажен и функционирует эффективно, так что у нас нет никаких оснований полагать, что в работе произойдет какой-то сбой».

Кроме того, по словам вице-мэра, уход с российского рынка ряда иностранных производителей стройматериалов не мешает вовремя вводить объекты в строй благодаря оперативному импортозамещению этой продукции.

Темпы строительства недвижимости в Москве в 2023 году сохраняются на уровне 2022 года — тогда за весь год в столице возвели и ввели в строй 12,9 млн кв. м объектов различного назначения. При том что план по вводу недвижимости как в прошлом году, так и в этом составляет 8,5 млн кв. м.

Теги
Строительство годовой показатель строительство жилья Андрей Бочкарев Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter