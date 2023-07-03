Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости

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За первые шесть месяцев 2023 года в столице построено и введено в эксплуатацию уже 6,5 млн кв. м недвижимости различного назначения. Учитывая, что план на год составляет 8,5 млн кв. м, за первые полгода он оказался выполнен более чем на 76%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чуть меньше половины из площади построенных объектов — 2,95 млн кв. м — занимает жилье. При годовом плане 4,8 млн кв. м получается, что выполнен он к этому моменту на 61%.

По мнению Бочкарева, снижения темпов ввода недвижимости в Москве во втором полугодии 2023 года ждать не стоит: «Вопреки прогнозам и опасениям международные санкции не оказали существенного влияния на строительную отрасль. Механизм отлажен и функционирует эффективно, так что у нас нет никаких оснований полагать, что в работе произойдет какой-то сбой».

Кроме того, по словам вице-мэра, уход с российского рынка ряда иностранных производителей стройматериалов не мешает вовремя вводить объекты в строй благодаря оперативному импортозамещению этой продукции.

Темпы строительства недвижимости в Москве в 2023 году сохраняются на уровне 2022 года — тогда за весь год в столице возвели и ввели в строй 12,9 млн кв. м объектов различного назначения. При том что план по вводу недвижимости как в прошлом году, так и в этом составляет 8,5 млн кв. м.