Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке аллигатора, сообщает Uno TV.

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга, это главное», — сказал мэр. Перед бракосочетанием аллигатору по кличке Алисия Адриана завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал.

Союз между мужчиной и самкой аллигатора — это ритуал, который проводится в Сан-Педро-Уамелула более 230 лет в ознаменование дня, когда закончился конфликт между двумя этническими группами региона. Традиция гласит, что это произошло благодаря свадьбе короля Чонталя и принцессы Уаве.

Целью ритуальной свадьбы также называют приношение дара богам, чтобы те подарили местным жителям удачу, хороший урожай, процветание и спокойствие.

После бракосочетания мэр станцевал с аллигатором под местную традиционную музыку. «Мы очень счастливы, потому что празднуем союз двух культур», — сказал Соса.