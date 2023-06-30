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На создателей ChatGPT подали в суд за кражу личных данных

На разработавшую ChatGPT компанию OpenAI подали в суд за незаконное использование данных
Сэмюэл Альтман, генеральный директор OpenAI
Сэмюэл Альтман, генеральный директор OpenAI (Фото: Win McNamee / Getty Images)

На компанию OpenAI — разработчика ChatGPT — подали коллективный иск из-за предполагаемой кражи личных данных пользователей, пишет Bloomberg.

Авторы заявления (их имена в 157-страничном документе не указаны) утверждают, что OpenAI нарушила законодательство о персональных данных, незаконно собрав «огромное количество» информации в интернете, включая персональные данные людей, на использование которых они не давали согласия. «Несмотря на существование утвержденных протоколов покупки и использования личной информации, ответчики выбрали другой подход — кражу», — говорится в тексте.

Причиненный ущерб заявители оценили в $3 млрд, а число пострадавших от действий компании — в несколько миллионов. По данным истцов, похищенные данные OpenAI использовала для обучения ChatGPT.

В числе ответчиков в иске указана компания Microsoft, которая заключила с OpenAI соглашение о партнерстве и планирует инвестировать в нее $13 млрд.

ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Разработка представляет собой пример большой языковой модели (LLM), обученной понимать естественный язык на большом объеме данных, а затем и генерировать тексты самостоятельно.

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