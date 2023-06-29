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Спасатели в Москве вытащили из «Добрых вещей» мужчину
Мужчина два дня просидел в боксе приема одежды «Добрые вещи» в Москве
Спасатели в Москве достали мужчину из бокса для сбора одежды «Добрые вещи», где он просидел два дня. Об этом сообщил столичный департамент ГО и ЧС.
Сообщение о застрявшем человеке в боксе на улице Перерва на юго-востоке Москвы поступило утром 29 июня. Пострадавший рассказал, что два дня назад он решил залезть внутрь, но не смог выбраться. Спасатели связались с владельцем ящика, и тот разрешил вскрыть бокс.
Проект «Добрые вещи» был основан в 2016 году. В пункты приема можно сдать одежду, обувь, ремни, сумки, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь, и их передадут нуждающимся.