Спасатели в Москве вытащили из «Добрых вещей» мужчину

Спасатели в Москве достали мужчину из бокса для сбора одежды «Добрые вещи», где он просидел два дня. Об этом сообщил столичный департамент ГО и ЧС.

Сообщение о застрявшем человеке в боксе на улице Перерва на юго-востоке Москвы поступило утром 29 июня. Пострадавший рассказал, что два дня назад он решил залезть внутрь, но не смог выбраться. Спасатели связались с владельцем ящика, и тот разрешил вскрыть бокс.

Проект «Добрые вещи» был основан в 2016 году. В пункты приема можно сдать одежду, обувь, ремни, сумки, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь, и их передадут нуждающимся.