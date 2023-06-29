В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:20
Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте в Нэшвилле Спорт, 22:15
Резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ Финансы, 22:12
Мадонну выписали из больницы Общество, 22:04
WSJ узнала, что женщин на собеседовании у Гейтса спрашивали о порнографии Бизнес, 21:57
Суд во Франции не разрешил футболисткам носить хиджабы Спорт, 21:55
Спасатели в Москве вытащили из «Добрых вещей» мужчину Общество, 21:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Соцсеть ЯRUS объявила о закрытии Технологии и медиа, 21:32
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 21:17
В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани» Общество, 21:06
Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах Политика, 21:02
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
Россиянка уступила первой ракетке мира в 1/4 финала турнира в Германии Спорт, 20:47
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже Политика, 20:46
Общество ,  
0 

В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани»

В Нью-Йорке произошел пожар во флагманском магазине Tiffany

В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани»
Video

В Нью-Йорке произошел пожар во флагманском ювелирном бутике Tiffany, сообщает NBC. Магазин появился в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961) с Одри Хепберн режиссера Блейка Эдвардса.

Люди не пострадали. В пожарной охране города сообщали о возгорании трансформатора. Представитель Tiffany & Co. уточнил, что пожар начался в подвале.

Одри Хепберн, кадр из фильма&nbsp;&laquo;Завтрак у Тиффани&raquo;
Одри Хепберн, кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (Фото: студия Jurow-Shepherd)

Пожар потушили. «Ожидается, что магазин откроется позже сегодня после проверки начальником пожарной охраны», — сообщили в ювелирной компании.

Магазин вновь открылся в апреле после реконструкции, которая длилась почти три года, отмечает NBC. Компания рекламировала преобразование магазина как первую «целостную реконструкцию» с момента его открытия в 1940 году.

Читайте на РБК Pro
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
Телемедицина стала данностью: какие фирмы поделили молодой медтех-рынок
О чем нужно знать, беря на работу подростков
Теги
Нью-Йорк ювелирный магазин пожары Tiffany&Co.
Материалы по теме
Экс-мэр Нью-Йорка заплатит $500 тыс. за поездки с полицией в личных целях
Политика
В Нью-Йорке напали на здание консульства Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter