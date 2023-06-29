В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани»

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В Нью-Йорке произошел пожар во флагманском ювелирном бутике Tiffany, сообщает NBC. Магазин появился в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961) с Одри Хепберн режиссера Блейка Эдвардса.

Люди не пострадали. В пожарной охране города сообщали о возгорании трансформатора. Представитель Tiffany & Co. уточнил, что пожар начался в подвале.

Одри Хепберн, кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (Фото: студия Jurow-Shepherd)

Пожар потушили. «Ожидается, что магазин откроется позже сегодня после проверки начальником пожарной охраны», — сообщили в ювелирной компании.

Магазин вновь открылся в апреле после реконструкции, которая длилась почти три года, отмечает NBC. Компания рекламировала преобразование магазина как первую «целостную реконструкцию» с момента его открытия в 1940 году.