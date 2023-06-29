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В мэрии рассказали о ходе архитектурной отделки станции метро «Яхромская»

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Специалисты начали отделку пола гранитом в пассажирской зоне южного вестибюля станции «Яхромская» — одной из трех в рамках продления на север Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава столичного градостроительного комплекса подчеркнул, что в вестибюле и в кассовом зале размещается большое количество инженерных систем (в частности, противопожарных и видеонаблюдения), поэтому архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.

Одновременно с этими работами, по словам заммэра, строители приступили к отделке пола и стен пешеходного перехода, ведущего от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе.

«Станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами», — уточнил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на стенах пассажирской зоны вестибюля планируют установить алюминиевые трехслойные панели с антивандальным покрытием. По его словам, строители закончили возведение основных конструкций в северном вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду. «Сейчас завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем от северного входа на станцию на четную сторону Дмитровского шоссе», — добавил Кравцов.

Кроме того, Кравцов сообщил, что для устройства подземных переходов, идущих от обоих вестибюлей к нечетной стороне магистрали, сейчас проводятся работы по временному изменению схемы движения на шоссе.

Благодаря двум вестибюлям и четырем подземным переходам у горожан появятся удобные подходы к новой станции «салатовой» ветки метро со стороны жилых домов и общественно-деловой застройки.

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Москва Люблинско-Дмитровская линия Московский метрополитен Дмитровское шоссе Андрей Бочкарев
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