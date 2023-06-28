Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК про Маска, Брина и грибы

РБК получил предупреждение Роскомнадзора за статью, основанную на информации The Wall Street Journal о том, что в Кремниевой долине популярны психоделики. В частности, в материале упоминаются сооснователь Google Сергей Брин и предприниматель Илон Маск. Роскомнадзор увидел в статье информацию, направленную на позитивное отношение и оправдание употребления наркотических средств.

Ведомство потребовало от РБК незамедлительно удалить материал, об этом говорится в полученном редакцией письме, которое подписано заместителем руководителя Роскомнадзора Вадимом Субботиным. В соответствии с требованиями Роскомнадзора материал был удален.