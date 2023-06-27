Собянин утвердил план реорганизации еще пяти бывших промзон в Москве

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии (КРТ) участков бывших промзон «Выхино», «Донские улицы», «Медведково», «Соколиная Гора» и «Черемушки». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, вместо устаревших нежилых объектов построят современные жилые кварталы, предназначенные полностью или частично для переселения жителей в рамках программы реновации.

Градостроительный потенциал данных территорий составляет свыше 1,5 млн кв. м, из которых более 880 тыс. планируют использовать под жилую застройку и 620 тыс. — под общественно-деловые объекты. Вблизи новых зданий появится современная инфраструктура, включая детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, банки, кафе и магазины.

По прогнозам столичной мэрии, в результате реорганизации бывших промзон появятся свыше 17 тыс. новых рабочих мест.

Собянин также уточнил, что на данный момент одобрены и находятся на стадии реализации 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 га. В общей сложности в рамках КРТ возводят более 10 млн кв. м недвижимости. Инвесторы вложат в них 931,2 млрд руб., а экономика столицы получит около 107,5 тыс. новых рабочих мест.