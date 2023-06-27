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Рейтинг вице-президента США достиг исторического минимума

Рейтинг вице-президента США Харрис достиг исторического минимума
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Согласно последнему опросу NBC News, почти половина респондентов — 49% — выразили отрицательное отношение к вице-президенту США Камале Харрис, положительно ее оценили 32% опрошенных. В опросе приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей.

Харрис получила чистый отрицательный рейтинг минус 17, что является самым низким чистым отрицательным рейтингом для вице-президента за всю историю опроса, пишет портал Axios. До этого низкие рейтинги фиксировались у вице-президента Майка Пенса — в октябре 2019 года 38% опрошенных заявили, что относятся к нему негативно, но позитивно его воспринимали 34%, что давало ему чистый отрицательный рейтинг в минус 4.

Харрис стала вице-президентом после победы на выборах 2020 года в паре с Джо Байденом. Его работу большинство американцев (53%) не одобряют, а 41,9% одобряют, показывает агрегатор опросов FiveThirtyEight.

Как пишет Axios, в Белом доме началась работа над восстановлением популярности Харрис. Байден в апреле объявил о намерении баллотироваться на выборах президента, которые пройдут в ноябре 2024 года. Его напарником снова стала Харрис. Помимо действующего президента о выдвижении в президенты объявили также юрист и политик Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианн Уильямсон. Из Республиканской партии в кампании уже участвуют более десяти человек, среди которых бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постоянный представитель США в ООН Ники Хейли.

Теги
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Камала Харрис Джо Байден рейтинги
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