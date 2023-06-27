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В Японии известного актера театра кабуки заподозрили в содействии суициду

Известного японского актера театра кабуки заподозрили в содействии самоубийству матери
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

В Токио арестовали одного из самых известных актеров японского театра кабуки Энносукэ Итикаву, его подозревают в содействии самоубийству его родителей. Об этом сообщает телеканал TBS.

По данным телеканала, имеются свидетельства, что актер лично передавал погибшей 75-летней матери средство для него. Также следствие подозревает, что Итикава помог и своему 76-летнему отцу, также известному в стране актеру кабуки, совершить самоубийство вместе с матерью.

Тела погибших обнаружили 18 июня в доме актера. Отец и мать — уже мертвые — находились на втором этаже, а сам Итикава в полубессознательном состоянии был найден в шкафу подвального помещения.

Итикаву госпитализировали. На допросе он сообщил полиции, что собирался умереть вместе с родителями, а затем «воскреснуть заново».

Кабуки — разновидность японского театра, образовавшегося в XVII веке. Его особенностью является исполнение ритуальных танцев, использование сложного грима и костюмов. Изначально роли в таком театре играли только женщины, а затем и мужские, и женские роли стали исполнять только актеры-мужчины.

Энносукэ Итикаве 47 лет. Его настоящее имя — Такахико Киноши, псевдоним Энносукэ он взял в 2012 году, став четвертым в своей семье, кто взял такое имя. Впервые на сцене театра Итикава сыграл в 1980 году. Он играет главные роли в постановках «Супер кабуки», которые переосмысливают кабуки для современной аудитории, в том числе опираясь на такие явления поп-культуры, как манга One Piece. В последние годы Итикава не только играл в театре, но и участвовал в телевизионных драмах и фильмах.

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