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У бывшей жены британского принца Эндрю диагностировали рак груди
У бывшей жены британского принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили раннюю стадию рака груди
У бывшей жены принца Великобритании Эндрю, герцогини Йоркской Сары Фергюсон обнаружили раннюю стадию рака груди. Об этом сообщил телеканалу Sky News ее представитель.
По его словам, заболевание у герцогини выявили во время маммографического скрининга, после чего ей посоветовали сделать операцию, «которая прошла успешно».
25 июня Фергюсон покинула частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Сейчас герцогиня восстанавливается после операции дома, по словам врачей, прогноз на выздоровление хороший, добавил ее представитель.
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