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Гришковец покинул пост главы Общественного совета при ФСИН

Евгений Гришковец покинул пост председателя Общественного совета при ФСИН
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец ушел с должности председателя Общественного совета при ФСИН России по собственному желанию.

«Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил и которые стоят перед председателем общественного совета», — объяснил он (цитата по ТАСС). Общественный совет при ФСИН после этого обращения решил освободить Гришковца от полномочий.

Писатель отметил, что «много всего узнал и открыл для себя как писатель и режиссер» за время работы на посту председателя, и добавил, что останется членом общественного совета.

Гришковец возглавил совет в декабре 2021 года, сменив на этом посту умершего режиссера Владимира Меньшова. За время на должности председателя Гришковец посетил несколько учреждений ФСИН: так, в марте прошлого года он отправился в УФСИН по Ярославской области и поучаствовал там в совещании.

Цель общественного совета — содействие в осуществлении общественного контроля за деятельностью ФСИН России, защите прав и интересов работников исправительной системы и осужденных. В совет входят народный артист России Сергей Гармаш, ведущий НТВ Андрей Куницын, заместитель председателя Синодального отдела по тюремному служению в РПЦ Алексей Алексеев, а также журналисты, общественники адвокаты и другие деятели.

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