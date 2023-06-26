Ракова подвела итоги набора в центр для одаренных незрячих детей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В новом учебном году во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей начнут учебу восемь талантливых школьников из шести регионов России: Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В прошлом году мы открыли в столице центр федерального значения, в котором незрячие школьники с отличными академическими способностями начинают свой путь в мир большой науки и новых открытий, — отметила Ракова. — Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята, вне зависимости от особенностей здоровья имели возможность реализовать свои таланты. Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью. Эти два слагаемых станут надежным фундаментом продолжения обучения в вузах и дальнейших успехов в любимой профессии».

Всероссийский центр открыт с 1 сентября 2022 года на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве и уже второй год принимает на конкурсной основе талантливых учеников с нарушением зрения на очную форму обучения.

В 2022 году в центре начали обучение семь учеников из Республики Башкортостан, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей и Москвы. Дети стали более самостоятельными, заметно расширили свой кругозор, успешно интегрировались в культурную и спортивную жизнь. Так, они посещают музыкальную школу, курсы актерского мастерства в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой, ходят на выставки и экскурсии, различные кружки и секции. Ребята участвовали в школьном этапе Всероссийской и Московской олимпиад, на которых показали высокие результаты: двое из обучающихся стали победителями первого этапа Московской олимпиады школьников по лингвистике, а один — призером второго заключительного этапа по истории.