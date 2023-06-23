Собянин анонсировал завершение строительства участка МСД в Некрасовке

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Строители завершают возведение и готовятся ко вводу еще одного участка Московского скоростного диаметра (МСД), рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Речь идет об участке между Лухмановской и Покровской улицами вблизи станции метро «Лухмановская».

Новая магистраль соединит уже действующий участок МСД в северной части района Некрасовка с Косинским шоссе, и далее — с основным ходом скоростного диаметра внутри МКАД. По словам Собянина, этот участок откроется уже в сентябре.

«Новый бессветофорный участок МСД значительно улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха», — отметил мэр Москвы.

Общая протяженность дорожного полотна на указанном участке составляет 4,7 км, что включает в себя два путепровода. Кроме того, в районе Сочинской улицы будет обустроен подземный пешеходный переход.