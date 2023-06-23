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Ракова анонсировала старт сезона «Зарядок долголетия» на свежем воздухе

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Во вторник, 27 июня, в Москве стартует «Зарядка долголетия» — серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста. Первой площадкой станет парк «Музеон» на Крымском Валу, где занятия стартуют в 10:00 мск, но они также пройдут по всей сети центров проекта «Московское долголетие» в прямом эфире (или по прямой трансляции). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В летнем сезоне «Московского долголетия» центром притяжения для москвичей старшего поколения становятся столичные парки и другие уличные площадки, открыто уже свыше 4 тыс. групп на свежем воздухе, — отметила Ракова. — Весь сезон «Зарядки долголетия» будут проходить в различных городских пространствах, а главной площадкой первого занятия станет Крымская набережная в парке «Музеон». Трансляцию зарядки можно будет посмотреть в соцсетях проекта и во всех центрах московского долголетия».

На «Зарядке долголетия» гости смогут познакомиться с такими популярными направлениями проекта, как гимнастика, цигун и зумба. Тренеры проведут мастер-классы, а эксперты расскажут о том, какие правила спортивных занятий надо соблюдать в летний период. Присоединиться к большому спортивному празднику могут как участники проекта «Московское долголетие», так и любой житель старшего возраста.

«Московское долголетие» — крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста. Подать заявку на участие в нем можно теперь не только очно — в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, — но и онлайн на официальном сайте мэра Москвы.

Теги
долголетие Москва зарядка парк «Музеон» Анастасия Ракова
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