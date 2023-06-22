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«Известия» узнали о планах запретить отключать воду более чем на 14 дней

«Известия»: Роспотребнадзор внесет поправку о запрете отключать воду более чем на 14 дней

Роспотребнадзор готовит поправку к санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН), в которой предлагает запретить региональным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов летом более чем на 14 дней, пишет газета «Известия», которая ознакомилась с проектом документа.

В Роспотребнадзоре отметили, что СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который ограничивал период отключения горячей воды 14 днями, утратил силу в 2021 году.

Поэтому сейчас власти в регионах сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, из-за которого отключают воду, но сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер. В связи с этим ведомство предложило вернуть максимальный срок отключения горячей воды в 14 суток.

Роспотребнадзор также предупредил об ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП). Максимальное наказание для юридических лиц, в частности тепловых компаний, — приостановка деятельности на 90 суток.

В Москве плановые отключения горячей воды в этом году начались 15 мая и должны продлиться до 25 августа. Максимальный срок отключений в столице — десять календарных дней.

Теги
Роспотребнадзор горячая вода отключение воды
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