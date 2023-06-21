В Москве с начала года построили 26 образовательных объектов

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Развитие социальной инфраструктуры остается приоритетным направлением столичной градостроительной политики. Так, с начала года сразу в семи округах Москвы сданы и введены в эксплуатацию 26 общеобразовательных и дошкольных учреждений более чем на 11 тыс. мест и общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составил 14 объектов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объекты построены как в составе новых жилых комплексов, так и в уже сложившейся городской застройке. Наблюдается и стабильно высокий вклад в социальную инфраструктуру города частных инвесторов: 15 детских садов и девять школ построены с привлечением внебюджетных источников.

«На сегодняшний день основной вклад в статистику делает Новая Москва, где появились пять детских садов и четыре школы. Наиболее крупные из них — школа-гигант на 2100 учеников в Рассказовке, учебный комплекс на 1225 мест в поселении Десеновское, школа на 1150 мест в Сосенском и детский сад на 325 воспитанников в Филимонковском поселении. Все они построены на средства инвесторов по современным стандартам, направленным на создание эффективной и безбарьерной среды для учебы и творчества», — рассказал Бочкарев.

Другой точкой роста для образовательных объектов стала территория бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе столицы. Рядом с жилой застройкой на Волоколамском шоссе появились два детских сада, суммарно рассчитанных на 475 малышей, и общеобразовательная школа более чем на 1 тыс. учеников.

Среди значимых городских объектов можно отметить два детских сада на Ветлужской и Мироновской улицах, готовых принять совокупно 425 детей в начале учебного года, а также школу в Некрасовке на 550 мест с IT-полигоном и лабораторно-исследовательскими комплексами. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, московская система образования непрерывно пополняется новыми перспективными объектами, построенными по высоким стандартам качества и с учетом скрупулезных проверок. Комитетом оформлена разрешительная документация на 32 школы и детских сада с начала года.