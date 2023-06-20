Собянин анонсировал редевелопмент промзоны «Калибр» в Останкинском районе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Часть промзоны «Калибр» пополнила список участков, которые будут реорганизованы в рамках московской программы комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий (КРТ), запущенной в 2020 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместо автосервисов и полузаброшенных складов на территории площадью чуть более 9 га будет создано около 900 рабочих мест, построены современный ЖК для горожан, переезжающих по программе реновации, а также объекты социального и общественно-делового назначения, включающие в себя детский сад на 180 детей, спорткомплекс, магазины, кафе и офисы.

Участок находится в Останкинском районе рядом с пересечением Шереметьевской и Новомосковской улиц и путей Октябрьской железной дороги, при этом на улице Годовикова в том же районе производственной площадке «Калибр-Техно» присвоен статус технопарка.

Сейчас в столице действует 52 технопарка и реализуется семь инвестпроектов приоритетного значения по их созданию. Эти площадки объединили свыше 2 тыс. компании, в которых создано более 70 тыс. рабочих мест. Программа реализуется с 2012 года и направлена на создание инфраструктуры для локализации инновационных и производственных компаний.

Резиденты «Калибр-Техно» работают в IT-сфере, также на территории технопарка располагаются центры обработки данных (ЦОД), прототипирования и сертификации. Статус технопарка присваивается правительством Москвы после проверки соответствия площадки имущественно-земельным и экономическим требованиям и дает возможность получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю.