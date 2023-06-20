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На нефтебазе в Киргизии произошел взрыв и пожар

На севере Киргизии взорвалась цистерна на нефтебазе и начался пожар

На нефтебазе в Киргизии произошел взрыв и пожар
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На нефтебазе в городе Шопоков Чуйской области Киргизии (находится в 20 км от Бишкека) взорвалась цистерна, начался пожар, пишет «АКИпресс» со ссылкой на регионального координатора по здравоохранению.

Четыре человека получили ожоги разной степени тяжести, один из пострадавших находится в реанимации.

По данным МЧС, сгорели шесть цистерн, два бензовоза и четыре легковые машины. Пожарные продолжают тушить возгорание — в операции участвуют семь расчетов, сообщает 24.kg.

Из-за ЧП в арыки (оросительные каналы) попали горюче-смазочные материалы, пишет Turmush. По словам мэра Адылбека Бекболотова, сейчас их уже очистили и загрязненная вода не успела попасть во дворы местных жителей.

Позже пожар на нефтебазе полностью потушили, сообщил «Sputnik Киргизия» со ссылкой на МЧС республики.

Теги
Киргизия Пожар взрыв нефтебаза
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