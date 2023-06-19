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Ракова анонсировала расширение применения нейросетей в медицине Москвы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти продолжают расширять использование технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Так, сейчас специалисты налаживают применение нейросетей для оценки рисков инфаркта и инсульта, а также для постановки диагноза на основе данных электронной медкарты (ЭМК). Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Высокий уровень цифровизации дает основу для дальнейшего внедрения персонифицированной медицины, — подчеркнула Ракова. — Расширять использование компьютерного зрения мы начнем с таких сфер, как эндоскопия, офтальмология и дерматология». Следом как раз пойдет работа над прогнозированием инфарктов и инсультов, а также над анализом данных ЭМК. По словам заммэра, это поможет проактивно выявлять людей с риском заболеваний и приглашать на обследования. «Будем развивать и помощников в постановке диагнозов во флагманских центрах больниц», — добавила Ракова.

Электронная медкарта — платформа, на которой собрана вся информация о пациенте, доступная круглосуточно как ему самому, так и врачам муниципальных, федеральных и частных клиник. На сегодняшний день на ЭМК переведены все детские поликлиники столицы, в ближайшее время сервис будет распространен и на все городские стационары.

По словам Раковой, применение технологий ИИ в системе здравоохранения не только помогает более точно ставить диагноз, но и экономит у врачей огромное количество времени: «Так, система поддержки принятия врачебных решений уже в десять раз сокращает время на назначение анализов. Голосовой же ввод заключений по лучевым исследованиям экономит в среднем 20% времени специалиста». По словам вице-мэра, сервисы компьютерного зрения помогают в среднем анализировать более 3 млн исследований лучевой диагностики ежегодно. А по 95% наиболее распространенных заболеваний ИИ помогает ставить диагноз и уже помог терапевтам поставить свыше 10 млн диагнозов.

Теги
нейросети медицина Анастасия Ракова инновации в медицине Москва
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