В Москве продлят трамвайные пути вдоль шоссе Энтузиастов

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Столичные власти утвердили проект продления практически до МКАД трамвайных путей, идущих вдоль шоссе Энтузиастов. Об этом в понедельник рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В настоящий момент трамвайные маршруты № 36, 37 и 46 идут вдоль шоссе Энтузиастов до пересечения с 3-й Владимирской улицей. Там оборудовано трамвайное кольцо, которое является конечной остановкой для маршрута № 46, тогда как маршруты № 36 и 37 сворачивают на юг и идут по 3-й Владимирской улице.

Теперь же в планах мэрии продлить пути вдоль шоссе Энтузиастов в направлении области еще на 3,5 км, вплоть до улицы Сталеваров (где тоже будет построено разворотное кольцо). Линия пройдет вдоль Терлецкого лесопарка в район Ивановское. По словам Княжевской, на этом участке путей будет оборудовано пять остановочных пунктов.

Для жителей Ивановского, в котором нет пока ни одной станции метро, проект значительно улучшит транспортную доступность как еще один способ добраться до центра столицы на общественном транспорте. Особенно если рассматривать его в связке с планом провести трамвайные пути по улице Сергия Радонежского — этот проект был утвержден в 2022 году. С реализацией этих двух планов на трамвае можно будет доехать от МКАД до Курского вокзала.