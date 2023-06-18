Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин

Сергей Колчин (Фото: Константин Абрамов)

Бывший участник группы «Земляне», гитарист Сергей Колчин умер на 46 году жизни, сообщил РБК экс-фронтмен «Землян» Сергей Скачков.

Колчин принимал участие в группе с 2012 по 2017 год. В 2013-м коллектив выпустил альбом «Лучшее и новое», летом этого же года «Земляне» приняли участие в концертном туре в рамках Всероссийской патриотической акции «Русский рок в поддержку России». Коллектив неоднократно выступал в Крыму, ЛНР и ДНР после 2014 года, в том числе на празднованиях Дня города в Луганске.

Также Колчин сотрудничал с женской рок-группой «Лицей». Солистка «Лицея» Анастасия Макаревич написала в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), что Колчин был одним из лучших гитаристов, с которым группе «посчастливилось работать вместе». Она не уточнила причину смерти артиста.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на Скачкова, предварительная причина смерти — остановка сердца.