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Три человека пострадали из-за взрыва метана на шахте Павлограда

Три шахтера получили травмы из-за взрыва метана на шахте Павлограда на Украине
Фото: шахта «Павлоградская» / VK
Фото: шахта «Павлоградская» / VK

Из-за взрыва метана на шахте Павлограда на Украине три шахтера получили травмы, сообщили в Министерстве энергетики страны.

«Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность», — говорится в сообщении ведомства. Причины взрыва выясняются.

Павлоград находится в Днепропетровской области. В городе есть две шахты — «им. Героев Космоса» и «Павлоградская», угледобывающим предприятием выступает «ДТЭК Павлоградуголь».

Теги
Павлоград взрыв на шахте метан Украина
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