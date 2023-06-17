Российские военные подорвали пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видео, опубликованное Минобороны России.

Военные начинили БТР взрывчаткой — около 3,5 тонн тротила и пятью авиабомбами ФАБ-100 — и поехали на нем в сторону украинских позиций. В Минобороны уточнили, что это была боевая машина МТ-ЛБ.

«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул. <...> После того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», который ехал к украинским позициям вместе с мехиником-водителем. По словам «Барнаула», украинские войска понесли значительные потери.