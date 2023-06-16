В мэрии оценили ход работ по отделке вестибюля станции БКЛ «Авиамоторная»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнены более чем на три четверти, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, специалисты уложили гранитное покрытие на пол в кассовом зале вестибюля № 2. Кроме того, строители завершают отделку гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей.

«Также близится к финишу отделка декоративными водоотводящими зонтами пешеходного перехода, связывающего второй вестибюль с платформенным участком станции БКЛ», — подчеркнул Бочкарев.

Глава столичного градостроительного комплекса добавил, что в новом вестибюле также активно ведется устройство инженерных систем.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что собраны три эскалатора, которые соединят кассовый зал с подземным пешеходным переходом.

«Начат монтаж лифта для маломобильных групп населения», — отметил глава холдинга.

Помимо этого, по информации Кравцова, в данный момент специалисты проводят укладку силовых и слаботочных кабелей, а также прокладывают трубопроводы и воздуховоды.

Руководитель «Мосинжпроекта» напомнил, что строящийся вестибюль и подземный переход позволят пассажирам попасть на станцию «Авиамоторная» БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД. Сейчас, чтобы пройти к станции, пассажиры совершают обход через надземный путепровод на шоссе Энтузиастов.

Станция БКЛ «Авиамоторная» была введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии, а с 1 марта текущего года относится к Большому кольцу столичного метрополитена.