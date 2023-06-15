Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве

Мужчина забрался на опоры Крымского моста в Москве

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Мужчина забрался на конструкцию Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщили корреспондент «РИА Новости» и телеграм-канал SHOT.

SHOT опубликовал видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как забравшийся на опору моста мужчина кидает в прохожих пустую бутылку.

На месте происшествия работали спасатели, полиция оцепила территорию у Крымского моста. Движение в районе ЧП затруднено. В итоге мужчину сняли с моста, но на земле он сбежал, и теперь его ищут.

После этого в телеграм-канале появилось еще одно видео, на котором, пока спасатели общались с мужчиной на опоре, девушка готовилась прыгнуть с ограждений внизу. Ее остановили прохожие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК рекомендовали обратиться в полицию. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что уточняют информацию.

Накануне другой мужчина спрыгнул с Крымского моста и, вероятно, утонул, писал «112».