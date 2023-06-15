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Ефимов оценил инвестиционную окупаемость Москвы на примере проекта МЦД

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Проект создания Московских центральных диаметров (МЦД) стал наглядным примером того, как инфраструктурный объект, софинансируемый из разных источников, может стать драйвером для развития экономик сразу нескольких регионов. Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, общие инвестиции в создание четырех линий МЦД на данный момент составляют 610 млрд руб. Из них 44% вложили власти Москвы, 21% составили инвестиции из федерального бюджета, еще 35% — инвестиции от АО «РЖД». На выходе же ожидается получить почти 14 трлн руб. налоговых поступлений за 2018–2035 годы, а объем частных инвестиций только в строительство недвижимости составит в 2018–2030 годах 11,2 трлн руб. (треть этой суммы придется на Подмосковье, две трети — на Москву). По оценкам столичных властей, это эффект, связанный лишь только с созданием МЦД.

«По сути, проект окупился уже в момент запуска, — отметил Ефимов. — Первые два маршрута МЦД уже функционируют, в августе-сентябре запустим МЦД-3 и МЦД-4, всю инфраструктуру доделаем к 2026 году. И ровно к тому моменту мы в четыре раза больше заработаем на этом проекте, чем потратили».

Залог успеха Ефимов видит в тщательном отборе проектов как инвестиционных целей. «Когда мы понимаем, что есть финансовые ограничения, мы приоритезируем те проекты, которые потенциально дают максимальный эффект как с точки зрения возвратности вложений в бюджет, так и в вопросе стимулирования частных инвестиций», — рассказал заммэра Москвы. Так, фокус на развитие транспорта и инфраструктуры, который столичные власти взяли в 2010-е годы, сейчас создал необходимую базу для привлечения частных вложений, уверен Ефимов.

Теги
Инвестиции Москва Владимир Ефимов инфраструктура
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