Ефимов оценил инвестиционную окупаемость Москвы на примере проекта МЦД
Проект создания Московских центральных диаметров (МЦД) стал наглядным примером того, как инфраструктурный объект, софинансируемый из разных источников, может стать драйвером для развития экономик сразу нескольких регионов. Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, общие инвестиции в создание четырех линий МЦД на данный момент составляют 610 млрд руб. Из них 44% вложили власти Москвы, 21% составили инвестиции из федерального бюджета, еще 35% — инвестиции от АО «РЖД». На выходе же ожидается получить почти 14 трлн руб. налоговых поступлений за 2018–2035 годы, а объем частных инвестиций только в строительство недвижимости составит в 2018–2030 годах 11,2 трлн руб. (треть этой суммы придется на Подмосковье, две трети — на Москву). По оценкам столичных властей, это эффект, связанный лишь только с созданием МЦД.
«По сути, проект окупился уже в момент запуска, — отметил Ефимов. — Первые два маршрута МЦД уже функционируют, в августе-сентябре запустим МЦД-3 и МЦД-4, всю инфраструктуру доделаем к 2026 году. И ровно к тому моменту мы в четыре раза больше заработаем на этом проекте, чем потратили».
Залог успеха Ефимов видит в тщательном отборе проектов как инвестиционных целей. «Когда мы понимаем, что есть финансовые ограничения, мы приоритезируем те проекты, которые потенциально дают максимальный эффект как с точки зрения возвратности вложений в бюджет, так и в вопросе стимулирования частных инвестиций», — рассказал заммэра Москвы. Так, фокус на развитие транспорта и инфраструктуры, который столичные власти взяли в 2010-е годы, сейчас создал необходимую базу для привлечения частных вложений, уверен Ефимов.