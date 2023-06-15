Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ми-28Н
Минобороны России показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Видео опубликовало агентство «РИА Новости».
На видео видно, как Ми-28Н выпускает несколько ракет, после чего демонстрируются кадры поражения нескольких единиц бронетехники противника.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ми-28Н «Ночной охотник» — российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол», принятый на вооружение в 2009 году. Вертолет может развивать максимальную скорость в 300 км/ч, оснащен одной 30-мм пушкой 2А42 и имеет четыре точки подвески для размещения ракетного вооружения.