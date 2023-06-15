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Ефимов рассказал на ПМЭФ об участии инвесторов в 14 проектах КРТ в Москве

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Реорганизацией 14 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице наряду с городскими властями занимаются инвесторы, определенные по итогам проведения торгов, а также правообладатели недвижимости. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, частные инвесторы занимаются комплексным развитием участков общей площадью 244,7 га, где планируется возвести почти 5,5 млн кв. м недвижимости.

«Инвестиции в указанные проекты составят около 524 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 20 млрд руб., — уточнил Ефимов. — Благодаря новым объектам в столице будет создано почти 54 тыс. новых рабочих мест».

Глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в ходе редевелопмента 14 участков будет построено более 3 млн кв. м жилья, в том числе по программе реновации. Кроме того, на месте бывших промзон построят свыше 1,4 млн кв. м новых производств и технопарков, 964 тыс. кв. м общественно-деловых зданий, в том числе учреждения образования, спорткомплексы, медицинские объекты, а также деловые и торговые центры.

Суть программы комплексного развития территорий (КРТ) — возвращение в экономический оборот города неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон, гаражей и автосервисов появляются современные кварталы с жилой, общественно-деловой и производственной застройкой. Редевелопментом территории может заняться как нынешний собственник, так и городской оператор либо же частный инвестор. В последнем случае девелопер может быть определен в ходе торгов.

Проекты комплексного развития территорий на данный момент реализуются инвесторами в пяти городских округах Москвы: восемь площадок на севере, три — на западе, по одной — на северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы. Кроме того, власти города назначили операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Теги
Москва редевелопмент промзоны ПМЭФ инвестиции в недвижимость Владимир Ефимов
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