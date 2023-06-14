Собянин оценил работу программы поточных поручительств в Москве

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Менее чем за год столичной программой поточного поручительства при кредитовании воспользовались уже более 1,2 тыс. компаний, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Суть программы в том, что городские власти (в лице Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы) выступают как поручитель по кредитам и банковским гарантиям, когда у предпринимателя не хватает средств для внесения залога. Но прежде в фонде оценивают потенциал этого предприятия.

«Например, мы видим, что бизнес может быть успешным и прибыльным, но собственнику нечего предложить банку в залог. Тогда фонд покрывает поручительством до 70% от суммы займа», — рассказал Собянин. И сразу после решения банка, без дополнительной оценки, бизнес получает средства.

По словам мэра, каждый рубль, вложенный городом в этот фонд, на выходе дает 34 руб., привлеченных в сферу МСП. Так, за первые полгода работы программы предприниматели привлекли больше 9 млрд руб. кредитов. «В первую очередь они идут на самые острые нужды: зарплаты, закупку сырья и материалов», — отметил Собянин.