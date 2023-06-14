Собянин сообщил о завершении строительства центра имени Логинова

Здание клинического центра имени Логинова (Фото: blogsobyanin / Telegram)

В столице построили крупнейшую многопрофильную клинику города — Клинический научный центр имени А. С. Логинова. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Длительное время уникальная медицинская команда Центра им. Логинова во главе с академиком Игорем Хатьковым базировалась в сравнительно небольших больничных корпусах на шоссе Энтузиастов, — подчеркнул глава города. — Теперь на их месте мы построили суперсовременную клинику площадью свыше 75 тыс. кв. м».

По словам Собянина, в новом центре им. Логинова пациенты будут получать все виды онкологической медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения.

Мощности клиники позволяют проводить различные процедуры для онкобольных. К примеру, в центре будут применять лучевую терапию в форматах 3D и 4D. Также заработают суперсовременная лаборатория, отделение радионуклидной диагностики и ПЭТ-КТ.

Ключевой идеей нового стандарта онкологической помощи, который внедряется в Москве с 2019 года, является концентрация в полном замкнутом цикле многопрофильных медицинских хабов, созданных на базе пяти крупнейших клиник: ММКЦ «Коммунарка», Боткинской больницы, Онкологической больницы № 1, МКНЦ им. А.С. Логинова и МГОБ № 62.

«Когда завершим программу тотального обновления медицинской инфраструктуры, Онкологическая служба Москвы выйдет на новый качественный уровень. А это значит — тысячи спасенных пациентов и радость полноценной жизни на долгие годы для многих и многих людей», — сообщил Сергей Собянин.