Ефимов рассказал о ₽8 трлн инвестиций в объекты столичной программы КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На данный момент в проработке и на разных стадиях реализации находятся 188 проектов московской программы комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 2,45 тыс. га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, объем вложений в редевелопмент этих участков составит 8 трлн руб., а благодаря их реализации появится более 570 тыс. новых рабочих мест.

«На месте неиспользуемых, заброшенных участков, а также территорий с устаревшими объектами будет построено более 35 млн кв. м недвижимости, — уточнил Ефимов. — По предварительным подсчетам, больше 1 трлн руб. в текущих ценах ежегодно будет поступать в городской бюджет после реализации всех проектов».

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этих площадках планируется возвести более 14,5 млн кв. м жилья и столько же общественно-деловых объектов.

«Среди них не менее 48 спортивных комплексов, свыше 100 образовательных и медицинских учреждений, — подчеркнул Гаман. — Еще 6 млн кв. м предусмотрены под современные производства и технопарки».

В официальных источниках столичной мэрии указано, что порядка 17% территорий так называемой старой Москвы относятся к промзонам. Благодаря программе комплексного развития территорий, которая реализуется в столице с 2020 года, на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой — жильем, социальными объектами, рабочими местами.