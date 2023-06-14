Путин поручил передать оператора аэропорта Грозного в собственность Чечни

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Президент России Владимир Путин поручил передать в собственность Чеченской Республики 100% акций «Вайнахавиа» — оператора аэропорта в Грозном. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Передача акций должна пройти в течение шести месяцев.

В документе говорится, что доля передается Чечне для привлечения инвестиций для модернизации «Международного аэропорта Грозный имени Ахмата Кадырова». Сумма инвестиций должна составить не менее 7,14 млрд руб. Акции «Вайнахавиа» перейдут в собственность Чечни в течение шести месяцев.

Строительство нового терминала международного аэропорта в Грозном началось в июле прошлого года. Проект включает строительство пятиэтажного аэровокзала и аэродромного комплекса — взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км и шириной 45 м, рулежных дорожек шириной до 23 м и перрона с местами стоянок для 24 воздушных судов. Связать международный терминал с уже существующим зданием должна отдельная дорога.

Ожидаемая мощность нового терминала — 1,5 млн человек, пропускная способность для внутренних рейсов — до 600 пассажиров в час, для международных — до 400 пассажиров в час. По графику строительство новой взлетно-посадочной полосы должно завершиться к концу 2024 года, самого нового терминала — в декабре 2025 года.

Стоимость проекта превышает 12 млрд руб. На реконструкцию аэропорта из федерального бюджета 2022–2023 годов выделили 7,5 млрд руб.