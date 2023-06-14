Ракова подвела итоги программы повышения квалификации столичных врачей

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

3 тыс. столичных врачей общей практики завершили масштабное обучение в кадровом центре депздрава, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, программа повышения квалификации стала одной из самых масштабных как по количеству слушателей, так и по числу программ дополнительного профессионального образования. За полтора года специалисты прошли 13 модулей с наиболее актуальной информацией о методах диагностики и лечения заболеваний, а также отработали практические навыки.

«Врачи общей практики проводят значительную часть первичных приемов и должны уметь не только выявить симптомы той или иной патологии, но и оказывать эффективную медпомощь, — подчеркнула Ракова. — Поэтому программу обучения мы разрабатывали таким образом, чтобы охватить наиболее распространенные виды заболеваний, с которыми пациенты обращаются в поликлиники».

По мнению и.о. директора кадрового центра (КЦ) депздрава Москвы Юлии Уваровой, повышение профессиональной квалификации врачей общей практики — достаточно сложная задача, требующая комплексного подхода.

«Это специалисты с очень широким набором компетенций, — уточнила Уварова. — Они должны уметь определять симптомы наиболее распространенных заболеваний, назначать необходимые диагностические исследования и понимать их результаты, а также оказывать различные виды медицинской помощи в случаях, когда это можно сделать без направления пациента к узкопрофильному специалисту».

Уварова уверена, что обучение врачей общей практики не может проводиться в каком-то одном направлении, оно должно затрагивать все виды заболеваний, с которыми люди могут обращаться в поликлинику.

В разработке методики обучения принимали участие ведущие врачи городских больниц и поликлиник, а также главные внештатные специалисты столичного депздрава. Каждый образовательный модуль длился 18 академических часов и содержал теоретическую и практическую части. Теоретическая часть проходила в онлайн-режиме и охватывала алгоритмы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний с использованием самых современных методов. Практическая часть включала в себя решение ситуационных задач, а также совершенствование практических навыков с помощью специальных тренажеров и медицинского оборудования.

Ракова добавила, что комплексная программа повышения квалификации для врачей общей практики будет использоваться и в дальнейшем, поскольку востребованность направлений, вошедших в нее, остается достаточно высокой. Заммэра уточнила, что в этот список включены оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология, неврология, инфекционные болезни, эндокринология, гастроэнтерология, урология, нефрология, гематология, пульмонология, ревматология и кардиология.