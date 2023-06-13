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Гладков сообщил о 37 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах за сутки

Гладков: 12 июня по Шебекинскому округу было выпущено 37 разных боеприпасов
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

По Шебекинскому округу за сутки было выпущено 37 боеприпасов, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Восемь снарядов пришлось на поселок Новая Таволжанка, пять — на село Муром. По селу Красное было выпущено три минометных снаряда, еще два — по автомобильному пункту пропуска Шебекино. Село Белянка, хутор Панков и поселок Первомайский попали под артиллерийский обстрел. Пострадавших и разрушений ни в одном из этих населенных пунктов нет.

Под обстрел за прошедшие сутки также попали Белгородский, Грайворонский, Краснояружский и Валуйский районы. Люди не пострадали.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. На Белгородскую область не раз нападали диверсионные группы. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.

Гладков сообщил о 37 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах за сутки
Гладков сообщил о 37 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах за сутки

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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