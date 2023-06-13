В Красноярском крае отец смертельно ранил дочь, разряжая ружье

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В Красноярском крае 38-летний мужчина при разрядке незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь, от полученных ран девочка скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно сообщению, в ночь на 13 июня семья вместе с трехлетним ребенком находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок Таймырского района.

«Девочка была доставлена родителями в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины. Спасти ее не удалось», — говорится в сообщении. В СК уточнили, что ребенка доставили в Носковскую участковую больницу КГБУЗ «Таймырская МБ».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

В ходе проверки прокуроры установят причины происшествия и дадут оценку исполнению родительских прав. Помимо этого, прокуратура проверит своевременность принятых мер сотрудниками правоохранительных органов на фоне незаконного использования и хранения огнестрельного оружия.