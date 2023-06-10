Общество ,
0
Умер актер сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе
Умер актер сериалов «Во все тяжкие» и «В Филадельфии всегда солнечно» Майк Батайе
Актер, сыгравший в сериалах «Во все тяжкие» и «В Филадельфии всегда солнечно», Майк Батайе умер в возрасте 52 лет, пишет Variety со ссылкой на заявление его семьи.
Родственники рассказали, что актер умер 1 июня от сердечного приступа у себя дома в Мичигане.
В сериале «Во все тяжкие» Батайе играл роль менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante.
Материал дополняется