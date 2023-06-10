Умер актер сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Умер актер сериалов «Во все тяжкие» и «В Филадельфии всегда солнечно» Майк Батайе

Актер, сыгравший в сериалах «Во все тяжкие» и «В Филадельфии всегда солнечно», Майк Батайе умер в возрасте 52 лет, пишет Variety со ссылкой на заявление его семьи.

Родственники рассказали, что актер умер 1 июня от сердечного приступа у себя дома в Мичигане.

В сериале «Во все тяжкие» Батайе играл роль менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante.

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