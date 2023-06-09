С бывшего замглавы ВЭБа взыскали ₽10,9 млрд

Анатолий Балло (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Хорошевский районный суд Москвы постановил взыскать с бывшего зампредседателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло около 10,9 млрд руб. по иску госкорпорации о возмещении ущерба, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

В феврале 2022 года Мещанский суд Москвы в связи с истечением срока давности прекратил производство по уголовному делу в отношении Балло и бизнесмена Александра Лепихова, которые обвинялись в растрате нескольких миллиардов рублей (ч. 4 ст. 160 УК). Их задержали в июне 2021 года. По версии следствия, фигуранты похитили деньги ВЭБа, направленные на развитие, а позже — спасение возглавляемого Лепиховым предприятия «СП Араким».

В 2012 году Балло проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считало, что он похитил $14 млн — часть кредита ВЭБа для банка «Евразийский» — и разместил деньги на офшорных счетах. В итоге в действиях обвиняемого не обнаружили состава преступления, и дело в 2015 году прекратили.

В 2016 году Балло ушел из ВЭБа.