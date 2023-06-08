Собянин оценил квартальный рост компьютерной промышленности Москвы

Фото: АГН «Москва»

За январь—март 2023 года производство компьютерной техники и электроники в Москве выросло на 20,7%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в городе в этом сегменте промышленности работают свыше 100 компаний — в нынешней ситуации они активно наращивают производство как готовых изделий, так и комплектующих в связи с растущим спросом на отечественные разработки, подчеркнул градоначальник: «Сюда входят материнские платы, системные блоки, мониторы, моноблоки, базовые станции для промышленного интернета вещей (IIoT), оборудование для автоматизированной оплаты проезда — терминалы и валидаторы, проездные карты и многое другое».

Около трети из указанных предприятий являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — этот статус дает компаниям ряд налоговых льгот. В 2022 году в рамках ОЭЗ даже был создан отдельный кластер фотоники и микроэлектроники. «Фотонные технологии — одно из самых перспективных направлений в мире, — отметил Собянин. — Они позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз».