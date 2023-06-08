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Город ,  
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Ракова анонсировала появление соцкоординаторов в детских больницах

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Институт социальных координаторов, который к сегодняшнему дню внедрен уже в 33 столичных больницах, впоследствии появится во всех клиниках города, в том числе и в детских. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тыс. услуг. Врачи делают свою работу эффективнее, а для пациента организуется бесшовный переход домой либо в социальное учреждение без промедлений и проволочек, проактивно, не дожидаясь запроса, — рассказала Ракова. — Поэтому мы планируем расширить проект в том числе на детские стационары. В них соцкоординаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка: к примеру, они помогут оформить документы и при необходимости организуют социальную помощь».

Институт соцкоординаторов — фактически новый вид социальных работников, которых ранее в России не было — возник в 2021 году. Их набирают из сотрудников столичного департамента соцзащиты, основные обязанности — помощь в решении социальных, немедицинских вопросов пациента. Например, если нужно оформить путевку на лечение, связаться с родными и так далее. Моральной поддержкой занимаются психологи, работающие в связке с соцкоординаторами. Сейчас в столичных больницах работают 62 психолога и 108 социальных координаторов, но число их будет неуклонно расти по мере расширения института немедицинской помощи на все столичные больницы, включая новейшие флагманские центры, где соцкоординаторы уже вовсю работают.

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соцработники Москва Анастасия Ракова
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