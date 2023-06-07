СК завел уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Москве
Следственный комитет завел уголовное дело после смерти ребенка при пожаре на юго-западе Москвы, сообщило столичное управление ведомства в своем телеграм-канале.
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Ленинском проспекте. В результате погиб мальчик 2013 года рождения. Более восьми жильцов попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), максимальное наказание — два года лишения свободы. Следствие рассматривает различные версии причин возгорания, в том числе неисправность электропроводки.
В мае в результате пожара на улице Сергия Радонежского в Москве погибла женщина 1957 года рождения, сообщала столичная прокуратура. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следственные органы начали проверку, ее ход контролирует Таганская межрайонная прокуратура.