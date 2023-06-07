Ефимов заявил о заключении договора редевелопмента части «Южного Очакова»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы заключили договор с инвестором о редевелопменте части промзоны «Южное Очаково» площадью 13 га вблизи железнодорожной станции Очаково. Реорганизация участка пройдет в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящий момент территория занята складами, автосервисами и долгостроями — то есть, с точки зрения столичной мэрии, она используется экономически неэффективно. Впоследствии же тут появится более 185 тыс. кв. м недвижимости преимущественно делового и промышленного назначения — офисы, магазины, а также высокотехнологичное производство.

По словам вице-мэра Ефимова, инвестиции в проект оцениваются на уровне 13,9 млрд руб., для городского же бюджета эффект составит около 1 млрд руб. ежегодно. Планируется, что инвестор, определенный путем открытого аукциона, завершит возведение квартала в течение восьми лет. Какие именно производства будут там размещены, станет понятно при разработке проекта планировки территории из числа допустимых видов производств, отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон современных кластеров с жилой и коммерческой застройкой, а также с социальной инфраструктурой. Говоря об участке промзоны «Южное Очаково», уже осенью близлежащая станция Очаково войдет в состав четвертой линии Московских центральных диаметров — городской электрички.