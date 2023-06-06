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Российские корабли поучаствовали в военных учениях с судами из США

Минобороны: российские корабли приняли участие в учениях «Комодо-2023» в Индонезии

Корабли ВМФ России «Громкий», «Совершенный» и «Печенга» приняли участия в международном учении «Комодо-2023», сообщило Минобороны. Маневры проходят с 5 по 8 июня у берегов Индонезии.

5 июня российские корабли прибыли в порт Макассар на острове Сулавеси — там прошел морской парад участников «Комодо».

Целью учений Минобороны назвало укрепление партнерства на море. «В ходе совместных действий особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов», — отметили в военном ведомстве. Учение состоит из береговой и морской частей.

Учения «Комодо» в Индонезии проводились раз в два года с 2014 года, но в 2020 году были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2022 году маневры тоже не проходили.

В этом году в учениях участвуют корабли из США, Великобритании, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран. В ВМС Индонезии подчеркнули «невоенный характер» маневров.

Теги
учения флот Минобороны Индонезия
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