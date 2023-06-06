Ефимов сообщил о выделении технопарку «Горизонт» льготы на аренду земли

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Технопарк «Горизонт», который располагается на Складочной улице на территории бывшего завода «Спецстанок» в Бутырском районе Москвы, получил от столичных властей право на льготные условия аренды земли сроком на десять лет. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью 1,8 га на северо-востоке Москвы — стоимость его аренды для «Горизонта» составит 0,01% от кадастровой стоимости, что, по подсчетам мэрии, позволит технопарку экономить по 12,5 млн руб. ежегодно. «Для города сэкономленные средства технопарка — это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция», — уверен Ефимов.

Общая площадь помещений «Горизонта» составляет 28 тыс. кв. м, на них базируются порядка десяти резидентов, основная специализация которых — информационные технологии. Статус технопарка позволяет «Горизонту» претендовать на аренду земельного участка по минимальной ставке 0,01% от кадастровой стоимости. Со статусом же промышленного комплекса льготная ставка составляла бы 0,3%.

Инструмент льготной аренды — одна из мер поддержки столичной промышленности. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, с момента запуска этой программы в 2016 году льготы предоставлены уже примерно 30 технопаркам и промышленным комплексам на аренду свыше 50 земельных участков.